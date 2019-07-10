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Clippers'tan iki yıldız transferi

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers, all-star oyuncular Kawhi Leonard ile Paul George'u renklerine bağladı.

Doga Kırmızıoğlu   | 10.07.2019
Clippers'tan iki yıldız transferi

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers, yıldız oyuncular Kawhi Leonard ile Paul George'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Toronto Raptors ile şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından takımıyla sözleşmesi sona eren Kawhi Leonard ve Oklahoma City Thunderlı Paul George ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clippers, Paul George karşılığında Shai Gilgeous-Alexander ile Danilo Gallinari'nin yanı sıra, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 ilk draft haklarını da Oklahoma City Thunder'a verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'a ise üç sezon için 103 milyon dolar ödeyecek.

Leonard, geçen sezon play-off'larda 30,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynayarak takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç kez all-star seçilen 28 yaşındaki oyuncu, 2018-19 normal sezonunu ise 26,6 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Paul George ise geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 28 sayı, 8,2 ribaunt, 4,1 asist ve 2,2 top çalma performansı sergiledi.


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