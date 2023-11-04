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NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti.

Fatih Erel  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı.

Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı.

Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Brunson'ın 45 sayısı galibiyet getirmedi

Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109

Miami Heat-Washington Wizards: 121-114

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)


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