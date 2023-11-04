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A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ikinci maçında deplasmanda yarın İtalya ile oynayacak.

Fatih Çakmak  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak

Ankara

İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 1 Kasım'da Sakarya Serdivan'da oynanan ilk maçta İtalya'yı 37-28 mağlup etmişti.

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