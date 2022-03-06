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NBA'de LeBron James 56 sayıyla Lakers'ı sırtladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in 56 sayısı sayesinde Golden State Warriors'ı 124-116 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.03.2022
NBA'de LeBron James 56 sayıyla Lakers'ı sırtladı

Ankara

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Warriors'ı yenen Lakers, 4 maç sonra kazandı. Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Warriors, Batı Konferansı'nda 3. sıraya geriledi.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu James 56 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Russell Westbrook da 20 sayılık katkıda bulundu.

James, Michael Jordan, Jamal Crawford ve Kobe Bryant'ın ardından 37 yaşından sonra 50 sayılık performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 30, Jordan Poole 23 ve Jonathan Kuminga 18 sayı kaydetti.

Heat, Doğu Konferansı liderliğini sağlamlaştırdı

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, konferansın 2. basamağındaki Philadelphia 76ers'ı 99-82 mağlup etti. Böylece 76ers'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ev sahibi Heat'i galibiyete, 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Tyler Herro ve 21 sayı, 5 asist üreten Jimmy Butler taşıdı. Yalnızca bir dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, skora katkı yapamadı.

James Harden'dan yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Joel Embiid 22 sayı, 15 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt ve Tyrese Maxey 17 sayıyla mücadele etti. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 114-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 123-117

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 99-82

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 135-121

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-96

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-116

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