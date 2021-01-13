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NBA'de Lakers üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 117-100 yendi.

Yunus Kaymaz   | 13.01.2021
NBA'de Lakers üst üste üçüncü galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 17 sayı farkla mağlup ederek, üst üste üçüncü, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti. 

Lakers'ta 26 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 19 sayı, 10 ribaunt, Kyle Kuzma da 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Rockets'ta ise Christian Wood 18, James Harden 16 sayıyla oynadı. DeMarcus Cousins, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Utah Jazz'a 117-87 yenildi.

Cedi Osman'ın takımının en skorer ismi olduğu mücadelede, Isaac Okoro ve Damyean Dotson 11'er sayı kaydetti.

Jazz'da Donovan Mitchell 27, Jordan Clarkson 21, Bojan Bogdanovic 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 137-134 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 87-117

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 122-116

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 100-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-112

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 95-104

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