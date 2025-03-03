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NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 108-102 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Emre Aşıkçı  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 29 sayı ve 9 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi takımda LeBron James 17 sayıyla oynarken Dalton Knecht de 19 sayılık katkısıyla sezonun 38. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı oldu

Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı oldu.

Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada, De'Andre Hunter 32 sayıyla öne çıkarken, Ty Jerome ise 25 sayı kaydetti.

Blazers'tan Deni Avdija'nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistlik performansı, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Boston Celtics -Denver Nuggets: 110-103

Cleveland Cavaliers- Portland Trail Blazers: 133-129 (uzatmada)

Indiana Pacers - Chicago Bulls: 127-112

Orlando Magic-Toronto Raptors :102-104

Miami Heat-New York Knicks: 112-116 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-146

Utah Jazz-New Orleans Pelicans : 121-128

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 108-102

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 98-116

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