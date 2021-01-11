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NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

Amerikan Basketbol Ligi'nde iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 11.01.2021
NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi.

Daha önce de Boston Celtics-Miami Heat mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.

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