Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 6-0
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.
Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
15 Ocak Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Not: Aytemiz Alanyaspor, 19. haftayı bay geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.