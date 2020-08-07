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Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de 76ers forması giyen Simmons sakatlandı

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Philadelphia 76ers'ın all-star oyuncusu Ben Simmons, sol dizinden sakatlandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.08.2020
NBA'de 76ers forması giyen Simmons sakatlandı

Ankara

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün oynanan 76ers-Washington Wizards maçının 3. çeyreğinde yaşadığı sakatlık yüzünden sahayı terk etmek zorunda kalan Simmons'ın sol diz kapağında kısmi çıkık tespit edildi.

MR sonucunda bağ dokusunda hasar görünmediği ancak 24 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceğinin de belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Kariyerinde 2 kez all-star seçilen Simmons, bu sezon 16,4 sayı, 8 asist ve 7,8 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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