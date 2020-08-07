Euro
8.68
Dolar
7.34
BIST 100
1,000.87
Altın
2,062.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.08.2020
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

İstanbul

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.

Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Büyük Britanya'daki 4. etapta da yarışamamıştı.

Büyük Britanya'daki sezonun 5. yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin avroya kadar çıkıyor
İçişleri Bakanlığı: 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 266 bini geçti
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

Formula 1'de Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı