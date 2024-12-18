NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenen Milwaukee Bucks, şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası'nın finalinde Thunder ile Bucks, Las Vegas şehrindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.
İlk çeyreği Thunder'ın 28-27 üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Bucks, devre arasına 51-50 önde girdi.
İkinci devrede farkı açan Bucks, üçüncü periyodunu 77-64 önde bitirdiği mücadeleden 97-81 galip ayrıldı.
Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein'ın 16 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Bucks, ilk şampiyonluğu geçen sezon Los Angeles Lakers'ın yaşadığı NBA Kupası'nda zafere ulaşan ikinci takım oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.