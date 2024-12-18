Dolar
35.02
Euro
36.84
Altın
2,644.85
ETH/USDT
3,844.50
BTC/USDT
104,225.00
BIST 100
9,994.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı’nda ilk uçuş gerçekleştirilecek
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenen Milwaukee Bucks, şampiyonluğa ulaştı.

Mutlu Demirtaştan  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

İstanbul

Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası'nın finalinde Thunder ile Bucks, Las Vegas şehrindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

İlk çeyreği Thunder'ın 28-27 üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Bucks, devre arasına 51-50 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Bucks, üçüncü periyodunu 77-64 önde bitirdiği mücadeleden 97-81 galip ayrıldı.

Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein'ın 16 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bucks, ilk şampiyonluğu geçen sezon Los Angeles Lakers'ın yaşadığı NBA Kupası'nda zafere ulaşan ikinci takım oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir
Türkiye ve dünya gündemi
KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

Letonyalı 32 yaşındaki eski milli basketbolcu Janis Timma, yaşamını yitirdi

NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı

NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek
NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 sayısıyla kazandı

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 sayısıyla kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet