NBA konferans finalinde Timberwolves'u 128-126 yenen Thunder, seride 3-1 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.
İstanbul
Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.
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Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.
Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.