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NBA konferans finalinde Knicks'i yenen Pacers, seride 3-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
NBA konferans finalinde Knicks'i yenen Pacers, seride 3-1 öne geçti

Ankara

Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

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Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

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