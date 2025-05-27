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Spor

Milli cimnastikçiler Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli cimnastikçiler Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı.

Muhammed Boztepe  | 27.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Milli cimnastikçiler Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale kaldı Fotoğraf: Muhammed Boztepe - AA

Leipzig

Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Ferhat Arıcan, Adem Asil, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak ve Volkan Arda Hamarat'tan oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, topladığı 233.563 puanla şampiyonayı 13. sırada bitirdi.

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Milli cimnastikçi Adem Asil bireysel halka aletinde 14.533 puanla ikinci, barfikste 13.533 puanla yedinci ve genel tasnifte 80.198 puanla beşinci olarak finale kaldı.

Ferhat Arıcan ise paralel barda elde ettiği 14.400 puanla ilk sıradan finalde mücadele etme hakkını elde etti.

Bireyselde mücadele eden milli cimnastikçi Emirhan Kartın ise atlama masasında 13.933 puanla birinci yedek finalist oldu. Finale kalan sporculardan biri yarışmadan çekilirse Emirhan, finalde mücadele edebilecek.

Ferhat Arıcan: Birinci olarak finale kalmam çok önemliydi

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarını tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası'nda yine finallere kaldıklarını belirten Arıcan, "Birinci olarak finale kalmam çok önemliydi. Performansımdan çok memnunum. Daha da iyisini yapabilirim. Her zaman süreç odaklıyım. Kendi işimi ve kendi serimi yapmak istiyorum. Serimi en iyi şekilde yaparsam sonucunu biliyorum. Üçüncü Avrupa şampiyonluğum için mücadeleme devam edeceğim." diye konuştu.

Milli cimnastikçi Adem Asil de finallere kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak "Sezonun ilk yarışması. Bu kadar performans hiç beklemiyordum. Bence yüzde yüz hazır değilim. Elemelerde böyle olabilir ama finalde böyle olmayacak. Finallerde daha iyi yapacağıma inanıyorum. Daha iyi olmak için çalışacağım. Madalya kazanmak için uğraşacağım." ifadelerini kullandı.

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