Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics'i 122-84 yenen Dallas Mavericks, seriyi 3-1'e getirdi.
İstanbul
American Airlines Center'da oynanan ve all-star yıldızı Luka Doncic'in 25 sayı attığı ilk yarıyı 61-35 önde kapatan Mavericks, baskısını ikinci yarıda da sürdürerek serideki ilk galibiyetini elde etti.
Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Tim Hardaway Jr. 15 sayı, Dereck Lively 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Celtics'te ise Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 10 sayı, 2 asist, Sam Hauser 14 sayı, 4 ribaunt, Payton Pritchard 11 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 10 sayı, 3 ribauntla oynadı.
Serinin 5. karşılaşması 18 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da TD Garden'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.