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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle İspanya'daki THY Avrupa Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 04.03.2020
Koronavirüs nedeniyle İspanya'daki THY Avrupa Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Istanbul

THY Avrupa Ligi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayma riski taşıyan ülkelerden gelen takımların maçlarına taraftar alımını yasaklaması sebebiyle Valencia-AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncu, teknik heyet, hakem, sağlık ekibi, salon ve yayıncı kuruluş çalışanlarının mümkün olabilecek en az sayıyla mücadelede görev yapacağı belirtildi.

Valencia ile AX Armani Exchange Milan arasındaki karşılaşma, La Fonteta Spor Salonu'nda 5 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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