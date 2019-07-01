Euro
6.38
Dolar
5.65
BIST 100
99,735.68
Altın
1,382.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı

NBA'de Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.07.2019
Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.

Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Walker, profesyonel sporcuların kullandığı sosyal medya platformu The Players' Tribune üzerinden Boston Celtics ile anlaştığını duyurdu.

29 yaşındaki oyun kurucu, her şeyini Charlotte'a borçlu olduğunu belirterek, taraftarlar ve kulübün büyük hissedarı Michael Jordan'a teşekkür etti.

Üç kez all-star seçilen Walker, "Boston eylülde görüşürüz. Hazırım. Haydi yapalım şu işi." ifadelerini kullandı.

Hornets'ın 2011 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçtiği Walker, 8 sezonluk kariyerinde 19,8 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı

Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı

Milliler şampiyonaya galibiyetle veda etti

Türkiye, Slovenya'ya mağlup oldu

'Bana adeta mobbing uygulandı'

'Bana adeta mobbing uygulandı'
Anadolu Efes'te ayrılık

Anadolu Efes'te ayrılık
Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı