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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

İstanbul

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol'un mücadele edeceği çeyrek final serilerinde, yarın 2 karşılaşma yapılacak.

İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği çeyrek final eşleşmelerinde ikinci maçlar, 28-29 Mart'ta oynanacak. Serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar yapılacak.

Play-off çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)

27 Mart Perşembe:

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

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