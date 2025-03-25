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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlayacak.

Ceren Aydınonat  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İspanyol temsilcisi ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyetle 14. sırada kendine yer buldu.

Avrupa'da 867. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 867. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 866 karşılaşmada 488 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 619. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 618 maçın 331'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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