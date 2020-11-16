Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak.
İstanbul
Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.
Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.