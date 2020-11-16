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Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak.

Ercan Çakar   | 16.11.2020
Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife

İstanbul

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.

Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

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