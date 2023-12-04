Dolar
28.92
Euro
31.33
Altın
2,031.54
ETH/USDT
2,232.80
BTC/USDT
41,924.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Fred, Süper Lig’in 14. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı Icardi ile eşi Wanda Nara, marka yüzü oldu

Arjantinli yıldız futbolcu, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ercan Çakar  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Galatasaraylı Icardi ile eşi Wanda Nara, marka yüzü oldu Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, bir mücevher firmasını marka yüzü oldu.

Raffles Hotel'de düzenlenen işbirliğinin tanıtım toplantısına, Arjantinli futbolcu Icardi, Wanda Nara, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ile yönetim kurulu üyesi Şükran Güzeliş katıldı.

Toplantıya ay-yıldızlı bilekliklerle katılan Icardi ve Wanda Nara, işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de çok mutlu olduğunu anlatan Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğum bile sokakta sevgi görüyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay-yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz. Bu reklamı yaparak, imajımızı kullanarak, kalıcı olacak bir şekilde bu ülkeye olan sevgimizi göstermek istiyoruz. Aldığımız, kalbimizde taşıdığımız tüm bu sevgiyi bir şekilde futbolun dışında da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emil Güzeliş de sektörlerinde önde gelen bir marka olduklarını anlatarak, "Markamızı ve mücevherlerimizi en güzel şekilde anlatmak için sürekli çalışıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Bu nedenle, yeni marka yüzlerimiz olarak Mauro Icardi ve Wanda Nara ile el sıkışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu değerli çiftin ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca seveni var. Mesleklerindeki başarılarının yanı sıra birbirlerine aşkla bağlılar. Bu nedenle markamıza çok yakıştıklarını düşünüyorum. Reklam filmleri çekimlerimiz başladı. İlk filmimiz bugün yayına giriyor. İşbirliğimizin nice başarılara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Katar'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye eşit aday ülke muamelesi yapılmalı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı

Benzer haberler

Galatasaraylı Icardi ile eşi Wanda Nara, marka yüzü oldu

Galatasaraylı Icardi ile eşi Wanda Nara, marka yüzü oldu

Beşiktaşlı yeni yöneticiler umut dolu mesajlar verdi

Bellingham'ın bir sonraki "Altın Çocuk" ödülü adayı Arda Güler

Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Skibbe'nin Japonya'daki başarısının arkasında antrenör Serhat Umar var

Skibbe'nin Japonya'daki başarısının arkasında antrenör Serhat Umar var
Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet