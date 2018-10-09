İSTANBUL

ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'e konuk olacak Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, organizasyondaki ilk deplasman maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çekerek, "ratiopharm Ulm maçı, Avrupa Kupası'ndaki ilk deplasman maçımız. Zor bir deplasman. Evinde çok farklı oynayan bir takım ama bizim de bu maçta en az onlar kadar iddiamız var." ifadelerini kullandı.

"Biliyoruz ki Ulm iyi bir takım. Takım halinde iyi bir basketbol oynuyorlar"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e mağlup olmalarının ardından yarınki karşılaşmayı kazanarak mental olarak yeniden aynı ritmi yakalamak istediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim için bu maçın en önemli tarafı sahamızda gösterdiğimiz tempoyu ve konsantrasyonu deplasmanda da tekrarlayabilmek. Bizim için önemli bir test olacak. Biliyoruz ki Ulm iyi bir takım. Takım halinde iyi bir basketbol oynuyorlar. Dolayısıyla kolay bir maç olmayacak. Çok dikkatli olmamız gerekiyor."

Sarı-kırmızılı takımın ABD'li pivotu Zach Auguste ise iyi oyunculardan bir takımla karşı karşıya geleceklerini vurgulayarak, "Kendi oyunumuza motive olmamız gerekiyor. Maç içerisinde oyun sistemimizin gerektirdiklerini yapmaya dikkat etmeliyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Doğan