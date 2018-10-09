KONYA

2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ilk etabını, Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze kazandı.

Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun,148,4 kilometrelik Konya-Konya etabını 3 saat 29 dakika 14 saniyede bitiren Maximiliano Richeze birinci oldu.

Sprint bitişine sahne olan etapta, Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett 2'nciliği, BMC takımından Jean Pierre Drucker ise 3'üncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Maximiliano Richeze, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. 35 yaşındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti.

Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı

Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı.

Öte yandan ana grup, bitişe 3,5 kilometre kala şehir merkezinde talihsiz bir olay yaşadı. Yarışmanın favorilerinden Quick-Step Floors takımından Fernando Gaviria Rendon, takım arkadaşıyla çarpışması sonucu düştü. Burada sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gaviria Rendon yarışa tekrar katıldı.

TUR 2018'e, yarın Alanya ile Antalya arasındaki 2. etapla devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze

2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ilk etabını kazanarak genel klasman liderliğini alan Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze, "Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım." dedi.

Richeze, etabın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak, tüm takımın, yarış sırasında kaza geçiren arkadaşları Fernando Gaviria Rendon için üzgün olduğunu söyledi.

Finiş çizgisine gelinceye kadar çok mücadele ettiğini vurgulayan Richeze, "Finişe metreler kala arkadaşımdan geçiş yardımı aldım. Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım." diye konuştu.

Richeze, 2008 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na da katıldığını ifade ederek, iki etap birinciliği elde ettiğini belirtti.

Ödül töreni

Organizasyonun ilk günkü Konya-Konya etabının ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etap birincisi Maximiliano Richeze'ye ödülünü Konya Valisi Yakup Canbolat takdim etti.

İkinci Sam Bennett'e ödülünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üçüncü Jean Pierre Drucker'a ise ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.

Diğer yandan, turun ikinci etabı olan Alanya-Antalya bölümü, yarın saat 10.00'da start alacak.

Muhabir: Basir Gülüm