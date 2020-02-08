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Spor, Basketbol

Furkan Korkmaz NBA'deki performansıyla göz dolduruyor

Memphis Grizzlies maçında 34 sayıyla kariyer rekoru kıran Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, NBA'de sergilediği performansla beğeni toplamaya devam ediyor.

Mutlu Demirtaştan   | 08.02.2020
Furkan Korkmaz NBA'deki performansıyla göz dolduruyor

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, bu sezon performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olduğunu gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendikleri maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

NBA kariyerinde 30 üstü sayıya ilk kez çıkan genç basketbolcu, bu yıl ayrıca Phoenix Suns maçında 20, Detroit Pistons karşılaşmasında 21 ve Chicago Bulls'a karşı 24 sayı attı.

Ortalamaları yükseliyor

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Furkan Korkmaz, oynadığı maç, aldığı süre, isabet yüzdesi ve sayı istatistiklerini yükseltmeye başladı.

Furkan, NBA'de geçen yıl normal sezonda 48 maçta oynadı. Maç başına 14.1 dakika süre alan genç basketbolcu, 5,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Bu sezon şu ana kadar görev yaptığı karşılaşma sayısı 52 olan Furkan'ın aldığı ortalama süre 21.1 dakikaya çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 9,3 sayı, 2,2 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Geçen sezon üç sayılık atışlarda yüzde 32,6'lık başarı oranı yakalayan Furkan, bu sezon ortalamasını 39,1'e çıkardı. Skorer basketbolcunun genel isabet oranı ise yüzde 40'tan 43,1'e yükseldi.

Maç kazandıran basket

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Furkan, zaman zaman ilk 5'e girdiği 76ers'ta bu sezon maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu, Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele etti.

Ersan İlyasova'yı yakaladı

Grizzlies'a karşı 34 sayı atan Furkan Korkmaz, NBA'de bir maçta en fazla sayı üreten milli basketbolcular arasında üçüncü sıradaki Ersan İlyasova'yı yakaladı.

Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015'te Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti.

Bu alanda en skorer isim ise Mehmet Okur oldu. Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.

Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.

Cedi Osman ise Ocak 2019'da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.

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