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Spor, Basketbol

FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Karşıyaka'nın transfer çalışmalarının FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle beklemeye alındığını bildirildi.

Mustafa Güngör  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı

İzmir

Kulüpten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verildiği ve 1 yerli ile 2 ABD'li oyuncunun transferinin imza aşamasına getirildiği belirtildi.

FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararıyla bu planların beklemeye alındığı aktarılan açıklamada, "Bu yasağın 2022-23 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, basketbol şube yetkililerinin süreçle ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

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