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Spor, Basketbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın karşılaşacağı Galatasaray Doğa Sigorta ile 2012'de açılan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı 16 derbiyi de kazandı.

Erkan Tiryaki   | 25.02.2020
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.

Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet hasreti 9 yıla yaklaştı

Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.

Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.

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