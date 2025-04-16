Fenerbahçe Opet seride 1-0 öne geçti

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk 3 dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 9-7. Kalan bölümde ÇBK Mersin'in özellikle dış atışlardan bulduğu basketlere kenardan gelen oyuncuların skor katkısıyla yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.
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İkinci çeyrekte Fenerbahçe, Meesseman'ın skorer oyunuyla 14. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 32-24. ÇBK Mersin, Pelin Derya Bilgiç'in dış atışıyla 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 34-33. Periyodun son dakikalarında Sabally ile pota altını etkili kullanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.
Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan çeyreğin kalan bölümünde farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, son periyoda 60-52 önde girdi.
ÇİMSA ÇBK Mersin, dördüncü çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada farkı 1'e kadar indirmeyi başardı: 64-63. Ancak konuk ekibin basit hatalarını kritik basketlerle cezalandıran Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-70 kazandı
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci müsabakası, 18 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
Miguel Mendez ile ilk maçını kazandı
Fenerbahçe Opet, İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunu 3. tamamlamasının ardından başantrenör Valerie Garnier ile yollar ayrılmıştı. Garnier'in yerine İspanya Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıran Mendez göreve getirilmişti.
Miguel Mendez: Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık
Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirerek, "Hücumda topu iyi paylaştık. Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık. Kazanmamız gereken iki maç daha var. Salondaki atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar, bizi ittiren bir güç oldu. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile anlaşma sürecinden de bahseden Miguel Mendez, "Teklif benim için sürpriz oldu. Evdeydim. Tatilde dinleniyordum. Fenerbahçe teklif yapıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Fenerbahçe, kadın basketbolunda çalışabileceğiniz en iyi kulüplerden biri." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.