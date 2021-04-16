Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.55
Altın
1,778.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol, Koronavirüs

Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Berad Büyük   | 16.04.2021
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda bugün gerçekleştirilen testlerde iki kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi
Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu
Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 salgınında bağışıklık kazanmada en etkili yöntem aşı
Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'

Türk Kızılayı, kısıtlamada görev yapan güvenlik güçlerine çorba ikram ediyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi
Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor