Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ı 80-41 yendi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya'nın UNICS Kazan takımını 39 sayı farkla 80-41 yendi.
İstanbul
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10
UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3
1. Periyot: 21-8
Devre: 44-22
3. Periyot: 61-27Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.