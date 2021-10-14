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Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ı 80-41 yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya'nın UNICS Kazan takımını 39 sayı farkla 80-41 yendi.

Süha Gür   | 14.10.2021
Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ı 80-41 yendi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

1. Periyot: 21-8

Devre: 44-22

3. Periyot: 61-27

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