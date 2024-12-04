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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. mağlubiyeti aldı

Mutlu Demirtaştan  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. mağlubiyeti aldı

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya 88-76 yenildi.

Bu sonuçla Baskonia, 6'ncı galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise üst üste 2'nci toplamda 4'üncü yenilgisini yaşadı.

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