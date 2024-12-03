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Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Bayern Münih maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Basketbol

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i rahat geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti.

Can Öcal  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i rahat geçti Fotoğraf: Elif Öztürk - AA

İstanbul

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili oldu. Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki etkili performansıyla Anadolu Efes'in ilk periyotta farkı açmasına fırsat vermedi. Booker karşısında zorlanan lacivert-beyazlılar, Elijah Bryant'ın son saniyede attığı üçlükle ilk periyodu 27-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Elijah Bryant'ın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 10'a çıkardı: 33-23. Bu basketten sonra dış atışlarla isabet bulan Almanya ekibi, Carsen Edwards'ın 15. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 3'e kadar indirdi: 37-34. Ev sahibi ekip, Booker ve Edwards'ın etkili performansına rağmen Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun öne çıkmasıyla soyunma odasına 56-48 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında tempoyu artıran Bayern Münih, özellikle Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azalttı. Konuk ekip, üçüncü periyodun bitmesine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 basketle farkı 1'e indirdi ve üçüncü çeyrek Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle sona erdi.

Taraftar desteğini de arkasına alan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson ile son periyoda hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, Rodrigue Beaubois'nın kritik anlardaki üç sayılık basketleriyle aradaki farkın azalmasına izin vermedi ve maçı 101-90 kazandı.


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