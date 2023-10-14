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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı

Istanbul

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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