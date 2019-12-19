Fenerbahçe Beko sahasında Zenit'e kaybetti

İstanbul
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini yaşadı. Zenit ise bu sezon 4. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliğini artıran Zenit, boyalı alandan bulduğu sayılarla 9. dakikada ilk kez öne geçti: 14-15. Moladan iyi dönen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo ve Kalinic'in hücumda verdikleri katkıyla 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Zenit, Ayon'la boyalı alanı kullanarak farkı eritse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu ve 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle geçildi. Hücumda basit hatalarla top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hem içeriden hem de dışarıdan yüksek şut yüzdesiyle oynayan Zenit, final periyoduna 60-59 üstün girdi.
Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 68-64 önde geçti. Ayon ve Khvosyov'la hücumda etkili olan Zenit, 36. dakikada yeniden öne geçti: 72-74. Zenit, son 30 saniyede Ayon'un pota altından bulduğu basketle skoru 80-78'e getirdi. Datome'yle hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Zenit, Abromaitis'le serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet buldu ve son 8.1 saniyeye 81-78 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sol köşeden bulduğu 3 sayılık basketle skora 6 saniye kala dengeyi getirdi: 81-81. Zenit, son topu kullandığı Albicy'le 3 sayılık basket buldu ve sahadan 84-81 galip ayrıldı.
"Taraftarlarımıza destekleri için kalpten teşekkür ediyorum"
Karşılaşmadan sonra kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, , Zenit'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Taraftarlarımıza da destekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam."
Plaza: "İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak"
Zenit Başantrenörü Joan Plaza, Fenerbahçe Beko gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Taraftarlar için müthiş bir maç olduğunu belirten Plaza, "Sıralama çok önemli değil. Bizim için büyük zafer. İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak. Çok kötü olduğumuzu düşünenlere rağmen iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.