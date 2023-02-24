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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı deplasmanda yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda 97-94 yendi.

Yunus Kaymaz   | 24.02.2023
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı deplasmanda yendi

Istanbul

Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon 15. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 12. mağlubiyetini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Partizan karşılaşması için üzerinde "Türkiye için el ele" yazılı tişörtlerle ısınan sarı-lacivertli oyuncular, mücadeleye de siyah formayla çıktı.

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