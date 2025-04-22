Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u mağlup etti

İstanbul
Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar için tribünlere, Dörtlü Final'in oynanacağı Abu Dabi temalı özel tişörtler dağıtılırken, taraftarlar da tişörtlerin üzerinde bulunan görselin yer aldığı özel koreografi düzenledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta koltukların tamamı doldu.
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Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ni kazandığı 2016-2017 sezonunda kadroda yer alan isimlerden Ekpe Udoh maçı izlemek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelirken, 37 yaşındaki oyuncu, ismi anons edildiğinde tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da takip etti.
Mücadele öncesinde THY Avrupa Ligi'nde sezonun başantrenörü seçilen Saruna Jasikevicius ile sezonun en iyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis'e ödülleri takdim edildi.
Müsabaka karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko pota altında etkili olurken, Fransa ekibinde ise TJ Shorts'un basketleri öne çıktı.
İlk çeyrekte bitime 1 dakika 15 saniye kala Paris Basketbol farkı 8 sayıya çıkardı: 14-22. Kalan sürede Baldwin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla periyot 18-22 sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ikinci çeyreğinde ise oyuna ağırlığını koydu. Çember altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, savunmada da etkili bir görüntü çizdi.
Hayes-Davis'in isabet oranına takım arkadaşları da eşlik edince, Fenerbahçe Beko 4 sayı geride başladığı periyotta soyunma odasına 7 sayılık üstünlükle girdi: 49-42.
İkinci yarıda Fenerbahçe Beko sayı bulmakta zorlandı. Paris Basketbol, Ward'ın sayılarıyla farkı 3'e indirdi: 49-46.
Bu periyotta ilk 3,5 dakikada sayı üretemeyen sarı-lacivertliler, ilk basketini Baldwin'le buldu.
Kalan sürede iki ekip de karşılıklı basketler bulurken, Paris Basketbol dış atışlardaki isabet oranıyla farkı kapattı. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-62'lik üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Ward'un basketlerine Tarık Biberoviç, Baldwin ve Pierre'le karşılık veren Fenerbahçe Beko, skoru 71-68'e getirdi.
Ouattara'nın sayılarıyla Fransa ekibi 72-71 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde McCollum'un üç sayılık basketi ve Birch'ün serbest atışlarıyla fark 4 sayıya çıktı: 76-72.
Paris Basketbol'da Hifi'nin 3 sayılık basketi farkı 2 sayıya indirirken, Fenerbahçe Beko mola aldı: 80-78. Mola dönüşünde savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, Baldwin'in basketiyle bitime 10 saniye kala skoru 83-78'e getirdi.
Karşılaşma Fenerbahçe Beko'nun 83-78'lik üstünlüğüyle sona ererken sarı-lacivertli takım seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Paris Basketbol karşısında yaptığı asistlerle, THY Avrupa Ligi'nde 500 asist barajını geçmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: Bugün 19 hücum ribaundu aldık
THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Paris Basketbol'u 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, aldıkları 19 hücum ribaundunun galibiyette etkili olduğunu söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, bençten gelen katkıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.
Takımda benç oyuncusu olmadığının altını çizen Jasikevicius, "Bizim takımda benç oyuncusu da yok oyuna başlayan oyuncu da yok. Hepsi eşit. O yüzden herkes katkı vermeye hazır. Maçın sonunu da başlayanlar bitiriyor." ifadelerini kullandı.
Paris Basketbol'un iyi bir takım olduğunu, bu sezon herkesi zorladığını vurgulayan Jasikevicius, Birch ve Pierre'in takıma önemli katkı verdiğini dile getirerek "Bugün 19 hücum ribaundu aldık. Çok önemliydi bizim için. İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor." dedi.
Taraftara desteğine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Bu hep beklediğimiz şeyler. Böyle büyük maçlarda burası adeta yanıyor. Sesli olmaları çok iyi. Gerçek taraftarı görme şansımız oluyor. Ben koç olarak nasıl oyuncuları itiyorsam, taraftarlar da o şekilde itici güç oluyor."
Toplantıya Jasikevicius ile birlikte katılan sarı-lacivertli basketbolcu Errick McCollum da tecrübesiyle her zaman hazır olduğunu ve takım arkadaşlarının her zaman kendisini desteklediğini aktardı.
Tiago Splitter: "Maçın sonucunu belirleyen Hall ve Baldwin oldu"
Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, rekabet dolu bir akşam yaşadıklarını belirtti.
Fenerbahçe Beko'nun aldığı hücum ribauntlarının canlarını sıktığını ve bu durumun kendileri için sorun oluşturduğunu dile getiren Splitter, "Fenerbahçe'nin her pozisyonda iki oyuncusu var ve hep maçın sonucunu belirliyor. Bugün de maçın sonucunu belirleyen Hall ve Baldwin oldu." diye konuştu.
Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan Splitter, "Çok iyi taraftarları var. Takımın itici gücü. Bizim için zor ama böyle bir atmosferde rekabette olmak da çok güzel bir şey." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.