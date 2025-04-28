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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Can Öcal  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

İstanbul

Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

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Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

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