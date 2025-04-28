Dolar
38.45
Euro
43.71
Altın
3,290.80
ETH/USDT
1,808.20
BTC/USDT
94,760.00
BIST 100
9,410.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “4. Tarım ve Orman Şurası”nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da “Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.

"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

30 Nisan Çarşamba:

22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu
Prof. Dr. Sözbilir, Elazığ'daki 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet