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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'i 72-65 mağlup etti.

Emre Doğan  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i mağlup etti

İstanbul

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'i üst üste olmak üzere organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Zalgiris, taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlandı. Litvanya temsilcisinin farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 52-47 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle karşılaşmayı 72-65 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric, galibiyette önemli rol oynadı.

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