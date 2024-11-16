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Juventus, Pogba ile yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Juventus, Pogba ile yollarını ayırdı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşması sonucu Fransız milli futbolcunun 30 Kasım'da serbest kalacağı belirtildi.

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

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