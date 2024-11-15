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Spor, Futbol

Fenerbahçe hazırlık maçında yedekleriyle güldü

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık müsabakasında karşılaşan Fenerbahçe, yedekleriyle galibiyete uzandı.

Can Öcal, Süha Gür  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Fenerbahçe hazırlık maçında yedekleriyle güldü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Fenerbahçe, hazırlık maçında konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 2-1 yendi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Zenit, beraberliği yakaladı. Akhmetov, ceza sahasının sağ çaprazından arka direğe doğru ortasını yaptı. Altıpasın içinde vuruşunu yapan Erokhin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

57. dakikada Santos'un sol taraftan kullandığı kornerde Sobolev, topu altıpasın içinde bulunan Luciano'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla yeniden topla buluşan Levent Mercan, ceza yayı civarından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cenk ve Levent golle tanıştı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan Cenk ve Levent, resmi maçlarda yeteri kadar süre alamamış ve golle tanışamamıştı.

Her iki oyuncu da Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Zenit ile oynanan hazırlık maçında attı.

Tadic, hazırlık maçını da boş geçmedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, gol yollarındaki etkili performansını hazırlık maçına da taşıdı.

Bu sezon ligde gol ve asist performansıyla dikkati çeken Tadic, Zenit karşısında da hücumda etkili oldu.

Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı 2. golün de asistini yaptı.

Dusan Tadic, bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol 3 asist, Avrupa'da da 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını hazırlık maçında yalnız bırakmadı.

Zenit müsabakasına yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler, maç boyunca takımlarına önemli destek verdi.

Taraftarlar, hafta içi soğuk havaya rağmen tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

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