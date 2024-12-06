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Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i mağlup etti Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.

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