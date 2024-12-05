Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e yenildi

İstanbul
Zalgirio Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-17 önde bitiren Zalgiris, soyunma odasına da 48-30 üstün gitti.
Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 63-53 önde giren ev sahibi ekip, mücadeleyi 85-72 kazandı.
Zalgiris'te Lonnie Walker 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Elijah Bryant'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris ise 8. galibiyetini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.