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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 85-72 yenildi.

Mutlu Demirtaştan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e yenildi

İstanbul

Zalgirio Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-17 önde bitiren Zalgiris, soyunma odasına da 48-30 üstün gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 63-53 önde giren ev sahibi ekip, mücadeleyi 85-72 kazandı.

Zalgiris'te Lonnie Walker 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Elijah Bryant'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris ise 8. galibiyetini aldı.

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