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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'da oynadıkları Unicaja Malaga maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.
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Spor, Basketbol

Ergin Ataman'dan Adem Bona açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona ile ilgili "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek." dedi.

Emre Doğan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Ergin Ataman'dan Adem Bona açıklaması

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, TRT'ye yaptığı açıklamada, alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek." ifadelerini kullandı.

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