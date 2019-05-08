Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.18
BIST 100
90,336.57
Altın
1,289.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Datome'nin Dörtlü Final üzüntüsü

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sakatlığı devam eden Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu belirtti.

Doga Kirmizioglu   | 08.05.2019
Datome'nin Dörtlü Final üzüntüsü

Ankara

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Datome, "Elimizden geleni yaptık ama Dörtlü Final'de oynayamayacağımı artık biliyorum. Takım arkadaşlarımla harika bir sezonu geride bırakırken en önemli hedefimizi gerçekleştirme aşamasında parkede olamayacağım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sakatlığın bu sporun bir parçası olduğunu hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "Hayatta en önemli şey, tüm sorunlara rağmen kafayı kaldırıp önüne bakabilmektir. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama takım arkadaşlarımın, son yıllarda olduğu gibi beni üzmeyeceğini ve gururlandıracağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında bugün Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacakları mücadeleyi de değerlendiren İtalyan oyuncu, "Bugün derbi maçımız var. Taraftarımızın tribünleri doldurarak salonu ısıtacağını ve takımını en iyi şekilde destekleyeceğini umuyorum." mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Beko'da Datome'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joffrey Lauvergne de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında görev alamayacak. Tedavi süreçleri devam eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in bu maçlarda oynama ihtimalleri ise daha sonra belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'dan sakatlıklarla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko'dan sakatlıklarla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten tarihi başarı

THY Avrupa Liginde Dörtlü Final takımları belli oldu

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de
Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor

Fenerbahçe Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor