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Spor, Basketbol

Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Can Öcal  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

İstanbul

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 mağlup etmişti.

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