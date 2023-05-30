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Hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Halil İbrahim Avşar  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenecek Dörtlü Final'de görev yapacak.

Türk hakem ikilisi, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını yönetecek.

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