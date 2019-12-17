Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında
Son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, B Grubu'ndaki son maçında UNICS Kazan'la Rusya'da karşılaşacak.
İstanbul
Darüşşafaka Tekfen, basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında yarın Rusya'da UNICS Kazan'la karşılaşacak.
Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
B Grubu'nda geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, rakibine İstanbul'daki ilk maçta 79-77 yenilmişti.
Darüşşafaka Tekfen gibi grupta 5 galibiyeti bulunan UNICS Kazan, rakibini yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.