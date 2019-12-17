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Basketbol, Dünyadan Spor

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında

Son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, B Grubu'ndaki son maçında UNICS Kazan'la Rusya'da karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 17.12.2019
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında

İstanbul

Darüşşafaka Tekfen, basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında yarın Rusya'da UNICS Kazan'la karşılaşacak.

Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

B Grubu'nda geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, rakibine İstanbul'daki ilk maçta 79-77 yenilmişti.

Darüşşafaka Tekfen gibi grupta 5 galibiyeti bulunan UNICS Kazan, rakibini yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

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