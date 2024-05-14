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Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampının sonunda milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı.

Can Öcal  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek Fotoğraf: Ales Beno/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek. 26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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