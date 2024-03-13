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Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası’nda yarın final için mücadele edecek

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımı ile karşılaşacak.

Dilek Erol  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası’nda yarın final için mücadele edecek

İstanbul

İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00’de başlayacak.

İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, kazanması ya da en fazla 20 sayı farkla kaybetmesi durumunda adını finale yazdıracak. Spar Girona’nın müsabakayı 21 sayı üstünlükle bitirmesi halinde maç uzatmalara gidecek. İspanyol temsilcisinin finale çıkabilmesi için de en az 22 sayı farkla mücadeleyi kazanması gerekiyor.

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