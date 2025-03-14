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Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atataürk Karşıyaka)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka)

20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Basket Divissa (Ülker)

16 Mart Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Yörsan (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkim (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

20.30 Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

17 Mart Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

15.00 Fenerbahçe Opet-Danilos Pizza (Metro Enerji)

15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Bodrum Basketbol-Nesibe Aydın (Bodrum)

15 Mart Cumartesi:

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA (Kadir Has)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Bandırma Bordo Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

15 Mart Cumartesi:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Pizzabulls Co Basket (Bodrum)

15.00 Finalspor-İstanbul Ankaspor (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Trabzonspor-OGM Ormanspor (Hayri Gür)

17.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16 Mart Pazar:

13.00 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy OSB)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)

17 Mart Pazartesi:

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)

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